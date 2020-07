Confermato per iPhone 12 un leggero ritardo: parla la mela (Di venerdì 31 luglio 2020) Sapevamo ci fosse il rischio che la linea dei prossimi iPhone 12 subisse un certo ritardo nel lancio, adeso Confermato anche dalla mela morsicata. Si è fatto portavoce della comunicazione Luca Maestri, CFO dell'azienda californiana, a margine di un incontro che si è tenuto da poco con gli investitori durante una riunione sui risultati finanziari del Q3 2020. Come riportato da '9to5mac.com', il dirigente ha Confermato che le scorte dei nuovi melafonini arriveranno poche settimane dopo la fine di settembre, a differenza di quanto successo l'anno scorso con gli iPhone 11. Un ritardo comunque ammissibile quello che dovrebbero maturare gli iPhone 12, di appena qualche settimana rispetto alla classica finestra temporale di ... Leggi su optimagazine

acffiorentina : IACHINI CONFERMATO ?? ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima S… - matteosalvinimi : #Salvini su #statodiemergenza: L'emergenza c'è solo nella vostra testa, e questo è un danno per l'Italia e gli ital… - marattin : ha comunicato che oltre un quarto delle ore di cassa integrazione è stato utilizzato da aziende che non hanno regis… - SurrexitVere : @vera_gheno @LucaGras @Giulia_B Grazie per avermi confermato che il Salve Regina così usa ?? - Stelvio30722279 : RT @yoygiada: @borghi_claudio @add966 IN 1 PAESE CONFERMATO IN EMERGENZA SANITARIA?! ASSASSINA!!! NOI 3 MESI SEQUESTRATI IN CASA... DENUNCI… -

Apple ha confermato esplicitamente quello che i suoi partner avevano ammesso tra le righe (i riferimenti vanno a Qualcomm e a Broadcom) e quello che diverse voci di corridoio hanno sostenuto nelle set ...

Atalanta, mistero Ilicic: può saltare la Champions e l'inizio della prossima stagione

Che fine ha fatto Josip Ilicic? Sulle condizioni del fantasista dell'Atalanta, sparito dai radar dallo scorso 11 luglio per motivi ancora ignoti, regna il mistero più totale, scrivono i colleghi di Sp ...

