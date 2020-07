Conferenza stampa Sarri: «Chi ha bisogno di riposare riposerà. Sul calendario…» (Di venerdì 31 luglio 2020) Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Roma. Le dichiarazioni Maurizio Sarri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le parole del tecnico bianconero. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 TURNOVER – «Lo valuteremo oggi e domattina. Chi ha bisogno di riposare riposerà, chi può giocare gioca. Senza altri problemi». CALENDARIO – «Non ho mai detto sbagliato, ho fatto una constatazione. Ci sono dodici giorni. Adeguandosi al calendario vanno fatte certe scelte, mi rendo conto delle difficoltà a fare i calendari in questo periodo. Però poi dobbiamo ... Leggi su calcionews24

