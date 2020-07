Conferenza stampa Inzaghi: «Dispiacerebbe arrivare quarti. Calendario anormale» (Di venerdì 31 luglio 2020) Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match contro il Napoli. Le sue parole Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole. Domani giornata importante per il 2° posto, storica per lei che domani diventerà l’allenatore con più presenze nella storia della Lazio, ripensa all’inizio o già alle prossime 200? In questo momento pensare a quello che è stato no, il mio primo pensiero è a Napoli, domani è l’ultimo sforzo di una stagione lunghissima, sono state 12 gare durissime per noi per ovvi motivi, lo sappiamo. Vogliamo chiudere al meglio questa stagione memorabile per noi, per tifosi e società, ... Leggi su calcionews24

acmilan : ??? Another season is coming to a close, check out Coach Pioli's pre-match conference ahead of our season finale ??… - vaticannews_it : #29luglio #PadreDallOglio: sette anni di silenzio tra dolore e speranza. 'Chi ci ha sottratto temporaneamente la pr… - zaiapresidente : ??? IN CONFERENZA STAMPA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE #COVID IN VENETO ??? - IoNascoQui : Verso Napoli – Lazio: le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi - gero_miranda4 : RT @acmilan: ??? Another season is coming to a close, check out Coach Pioli's pre-match conference ahead of our season finale ?? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Open Arms, Salvini: “C’era totale accordo con Conte” La Stampa Pioli vuole tenersi Ibrahimovic: "Spero che non sia la sua ultima gara"

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli non ha risparmiato i complimenti ai suoi ragazzi, apparsi più decisi e convinti dei loro mezzi dopo il lockdown. Quasi dispiace ...

Conferenza stampa Inzaghi: «Dispiacerebbe arrivare quarti. Calendario anormale»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole. Domani giornata importante per il 2° posto, storica per lei che doma ...

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli non ha risparmiato i complimenti ai suoi ragazzi, apparsi più decisi e convinti dei loro mezzi dopo il lockdown. Quasi dispiace ...Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole. Domani giornata importante per il 2° posto, storica per lei che doma ...