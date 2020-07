Concorsone della Regione Campania, 500 idonei esclusi in protesta (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La carica dei 500 idonei esclusi dal Concorso della Regione Campania scende in piazza. protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale della Campania. “idoneità, merito, lavoro” recita lo striscione nel cuore del Centro Direzionale mentre gli esclusi ripercorrono le tappe della vicenda. Dopo un anno di attese il concorso targato Vincenzo De Luca è finalmente arrivato alla fase di formazione e rafforzamento. All’esito delle prove scritte sono risultate idonee circa 2500 persone, delle quali 500 non proseguiranno l’iter concorsuale. “Le singolari e farraginose modalità di svolgimento della ... Leggi su anteprima24

