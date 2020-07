Complottisti e impreparati sul Covid ma informatissimi sul gossip: l’ultimo video del Milanese Imbruttito a Gallipoli (Di venerdì 31 luglio 2020) Il video ha raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore su Facebook ”È tutta una truffa, ragazzi, c'è gente che va a fare il bagno con la mascherina. È lobotomizzata, viene voglia di dirgli 'ragazzo non esiste il Coronavirus, non avere paura”'. Inizia così il video pubblicato dal Milanese Imbruttito che ha raggiunto in poche ore quattro milioni di visualizzazioni. Le interviste … Leggi su it.mashable

Ultime Notizie dalla rete : Complottisti impreparati La doppia pandemia è un pericolo reale - Ed Yong Internazionale