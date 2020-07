Commissione Agricoltura, Crimi piccato per il tradimento: “Qualcuno non è stato ai patti, ovviamente non noi” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Soddisfatti? No. Nel senso che in una Commissione qualcuno non è stato ai patti, cioè per la Commissione Agricoltura del Senato. Di certo non noi, ma complessivamente questi sono i numeri che avevamo, non ce n’erano altri. Abbiamo perso rispetto agli accordi fatti una Commissione perché qualcuno ha tradito gli accordi, ovviamente non noi”. Lo ha detto Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, fuori da Montecitorio. L'articolo Commissione Agricoltura, Crimi piccato per il tradimento: “Qualcuno non è stato ai patti, ovviamente non noi” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

AlbertoBagnai : (Public Policy) - Roma, 29 lug - Gianpaolo Vallardi (Lega) è stato confermato presidente della commissione Agricolt… - LegaSalvini : ++ MAGGIORANZA BATTUTA IN SENATO, COMMISSIONI AGRICOLTURA E GIUSTIZIA RESTANO ALLA LEGA ++ - M5S_Camera : I nostri Presidenti di Commissione a @Montecitorio Affari Costituzionali @g_brescia Giustizia - Mario Perantoni… - _pierini_ : RT @SenatoStampa: #OpenSenato. La Commissione Agricoltura, il 29 luglio, ha rinnovato il suo Ufficio di Presidenza: Presidente, Gianpaolo V… - caterinabiti : RT @SenatoStampa: #OpenSenato. La Commissione Agricoltura, il 29 luglio, ha rinnovato il suo Ufficio di Presidenza: Presidente, Gianpaolo V… -