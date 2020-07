Commercialisti Salerno: “Senza rivoluzione fiscale economia reale rischia il default” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Non ci amareggia tanto la mancata ulteriore proroga delle scadenze fiscali fissate per luglio quanto l’assoluta assenza della necessaria visione innovativa del sistema fiscale tout court. Per salvare le casse dello Stato l’economia reale rischia il default. Ora è tempo di scelte coraggiose e realmente rivoluzionarie per il Paese”: guardano al cuore del problema i Commercialisti di Salerno guidati da Salvatore Giordano nel commentare le ultime concitate settimane di adempimenti. “Si è pensato solo al flusso di cassa – rincara il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno – mentre poteva essere ... Leggi su anteprima24

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha riformato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del commercialista Claudio Schiavone e ha ordinato la custodia cautelare ai domiciliari CATA ...

