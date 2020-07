Commercialisti, ricorso al TAR contro esclusione da contributo a fondo perduto dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 luglio 2020 – Le associazioni sindacali dei Commercialisti ADC, AIDC, ANC, UNAGRACO, UNGDCEC, con il concreto sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, hanno presentato un ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento del provvedimento di esclusione dei professionisti, iscritti alle casse di previdenza private, dalla procedura per l’ottenimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. n. 34/2020, volto a sollevare, di fronte al Tribunale Amministrativo, il dubbio di legittimità costituzionale per tale esclusione. Un atto doveroso a tutela dei ... Leggi su notizieora

"Il Ministero del Lavoro -scrivono i commercialisti - con un comunicato stampa del 10 aprile aveva già anticipato la possibilità di erogare gli Anf anche in caso di ricorso al Fis, per cui gran parte ...

