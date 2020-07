Come godersi davvero le vacanze, staccando dal lavoro (Di venerdì 31 luglio 2020) Eccole, sono arrivate. E quest’anno sono più preziose che mai. Dopo mesi di clausura, dopo momenti di paura e di pesanti incertezze, riuscire a staccare qualche giorno può essere importante, foondamentale. Parola di chi se ne intende: Roberto D’Incau, celebre head hunter e autore di libri come Quasi Quasi mi licenzio (Salani editore), Chi lavora non fa sesso (Salani editore) e Il Lato Bimbo (Franco Angeli) non ha dubbi: «Ci vuole una vera “vacatio” dalle preoccupazioni della pandemia e da una iperdigitalizzazione che da un lato ci ha permesso di lavorare comunque, col lavoro agile o con lo smartworking a seconda dei casi, dall’altro ha compresso il nostro Work Life Balance, rendendo le nostre giornate una serie ininterrotta di meeting online senza soluzione di continuità». Leggi su vanityfair

Acquistare online i biglietti per visitare il Colosseo e in anticipo può essere una buona idea per evitare lunghi tempi d'attesa in fila e godersi la passeggiata tra le rovine di una delle Sette merav ...

Tutto pronto per il debutto di Jazz Up Festival, l'appuntamento storico nella programmazione culturale della città di Viterbo, quest'anno resiste nonostante l'emergenza Covid. Dal 7 all'11 Agosto la m ...

