Clementi: "Navi quarantena? Ideali per lo sviluppo del virus". In Sicilia allestita una da 700 posti (Di venerdì 31 luglio 2020) Per il virologo Massimo Clementi, le Navi per la quarantena sono dannose. In un post su Facebook, il professore di Microbiologia e Virologia all’Universita’ Vita-Salute San Raffaele ha detto che le Navi da crociera “luoghi Ideali per lo sviluppo di epidemie di virus respiratori e intestinali (note alcune epidemie di infezione da norovirus, che hanno impedito a lungo gli sbarchi, in altre situazioni)”. Quindi, si chiede il professore, “perché allora si è scelto di allestire 2 Navi per la quarantena Covid-19 in Sicilia? Sembra poco sensato e molto costoso!”Clementi se l’è presa con gli infettivologi “così pronti a ... Leggi su huffingtonpost

