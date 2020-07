CIS, Maglione: “Strumento utile per le aree interne” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’attivazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo sta dimostrando, attraverso le esperienze di alcuni territori, le proprie capacità di stimolo al rilancio delle aree interne e a ricordarlo è anche Gerardo Capozza, il consigliere per il Sud del presidente del Consiglio Giuseppe Conte”. Così in una nota Pasquale Maglione, deputato del Movimento Cinque Stelle. “Questa progettualità – continua -affiancando Invitalia e Investitalia ai piccoli comuni, e con l’impegno diretto del capo del governo che ha deciso di presiederli in prima persona, ha permesso di sbloccare risorse non spese e di accelerare procedure ferme da anni, dando una forte spinta agli investimenti e quindi allo sviluppo. Per il Sannio è un’occasione da non ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : CIS Maglione Il M5S e l'opportunità del CIS senza polemiche TV Sette Benevento