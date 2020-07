Cina, PMI manifatturiero si rafforza a luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – In espansione l’attività manifatturiera in Cina. Lo conferma il sondaggio mensilmente condotto dagli uffici governativi di Pechino, in aggiunta al sondaggio privato effettuato da Caixin. A luglio, il PMI manifatturiero sale a 51,1 punti, dai 50,9 precedenti e rispetto ai 50,7 attesi, rafforzandosi oltre la soglia critica dei 50 punti, oltre la quale si denota una prevalenza di giudizi positivi. Scende un po’ il PMI dei servizi a 54,2 da 54,4, ma resta ben oltre la soglia di espansione, mentre il PMI composito ripiega a 54,1 da 54,2 punti. (Foto: Yinan Chen) Leggi su quifinanza

radioitaliacina : Cina: il Pmi manifatturiero accelera a luglio a 51,1 punti - Affaritaliani : Cina, il Pmi manifatturiero accelera a luglio - Affaritaliani : Cina: il Pmi manifatturiero accelera a luglio a 51,1 punti - Exportiamo : #CIIE - IBS Italia e Faresco organizzano la collettiva Exportiamo di #PMI al China International Import Expo a… - PaoloLuraschi : •Venerdì 31 luglio -Giappone:occupazione-disoccupazione giugno -Giappone:produzione industriale giugno -Cina:PMI… -