Ciclismo, Sam Bennett fa la voce grossa nella 4ª tappa della Vuelta a Burgos: terzo Giacomo Nizzolo (Di venerdì 31 luglio 2020) La quarta tappa della Vuelta a Burgos 2020 parla irlandese, Sam Bennett infatti taglia per primo il traguardo di Roa, chiudendo in solitaria davanti al francese Arnoud Demare. Il corridore della Deceuninck-Quick Step non lascia scampo ai propri rivali, scattando a 700 metri dal traguardo senza che nessuno potesse tenergli testa. Sul terzo gradino del podio un solido Giacomo Nizzolo, capace di chiudere davanti al connazionale Davide Cimolai. nella giornata di domani in programma l’ultima tappa della Vuelta a Burgos, dove Remco Evenepoel dovrà difendere il proprio primato nelle salite della frazione che potrebbe ... Leggi su sportfair

Fanta_Cycling : Penultima tappa @VueltaABurgos: una caduta (senza conseguenze) a un km dall'arrivo esalta la stoccata vincente di… - cyclingoo : ?? Vuelta a Burgos 2020, Sam Bennett anticipa tutti! Terzo Giacomo Nizzolo / By @spaziociclismo… -