Chievo-Pescara oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Chievo-Pescara, match valevole per la trentottesima giornata di Serie B 2019/2020. Il Chievo è sesto e tenterà di qualificarsi per i playoff, riservati alle squadre che si piazzeranno tra il terzo posto e l’ottavo. La Salernitana e l’Empoli, rispettivamente nona e decimo, inseguono a distanza ravvicinata i gialloblù, che dovranno provare a respingere questi assalti finali. Il Pescara è quintultimo: andrebbe a giocare i playout se il campionato terminasse in questo momento. In caso di vittoria, la formazione allenata da Sottil sarebbe certa di salvarsi direttamente al termine della regular season, in quanto Venezia e Perugia, che la precedono di poco in classifica, si affronteranno tra ... Leggi su sportface

