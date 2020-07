Chico di Guè Pequeno è il nuovo viaggio di Mr. Fini con Rose Villain e Luché (video e testo) (Di venerdì 31 luglio 2020) Con Chico di Guè Pequeno cambiamo rotta dopo esser stati a Saigon nel singolo precedente. In questa nuova bomba estratta e innescata dall'album Mr. Fini il rapper e produttore milanese si circonda di altri partner in crime dal flow tagliente: Rose Villain e Luché si uniscono alle sue rime. La prima colora di melodia il ritornello con un autotune che, a questo giro, non disturba i sensi come accade negli orizzonti paralleli del rap in cui si compie un vero e proprio abuso. Luché partecipa a questo brano e si sposa adeguatamente con il beat urban scelto per fare da tappeto musicale. Il risultato è un brano con influenze latine e internazionali, e di sicuro è dovuto alla presenza di Rose Villain che vive e sogna a New York. Da ... Leggi su optimagazine

soundsblogit : Chico, Gué Pequeno feat. Rose Villain & Luchè: il nuovo singolo in radio dal 31 luglio 2020 - MontiFrancy82 : Il 31 luglio arriva in radio “Chico”, il nuovo singolo di @THEREALGUE feat. Luché e Rose Villain - SMSNEWSOFFICIAL : Il 31 luglio arriva in radio “Chico”, il nuovo singolo di @THEREALGUE feat. Luché e Rose Villain - Rosett15907759 : RT @RadioAirplay_it: #Chico è il nuovo singolo di @THEREALGUE feat @iamrosevillain e @Luche_Official in tutte le #radio da venerdì 31 lugli… - THEREALGUE : RT @RadioAirplay_it: #Chico è il nuovo singolo di @THEREALGUE feat @iamrosevillain e @Luche_Official in tutte le #radio da venerdì 31 lugli… -

