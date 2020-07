Chiara Ferragni senza filtri per "normalizzare il corpo". Gli hater: "La pancia la vedi solo tu" (Di venerdì 31 luglio 2020) “Normalizziamo il corpo delle donne”: è il messaggio che Chiara Ferragni ha voluto lanciare con uno dei suoi ultimi post Instagram. Il selfie la ritrae senza filtri ed ha ottenuto moltissime reazioni tra i follower che, divisi, hanno dato vita ad una discussione sui social.C’è chi ha apprezzato sottolineando “un corpo normale (e tu con la tua naturalezza sei bellissima!), ma con un’anima speciale”, mentre qualcun altro su Twitter ha sottolineato: “Chiara Ferragni che ‘normalize human bodies’ come se non fosse alta bionda magra con gli occhi azzurri una cellulite che vede solo lei e non fosse in primis una che detta gli standard di bellezza per le altre”.ma ... Leggi su huffingtonpost

