Chiara Ferragni: “La cellulite? Ce l’abbiamo tutte!” (Di venerdì 31 luglio 2020) In risposta ai commenti degli haters, che hanno preso di mira uno scatto del lato B di Chiara Ferragni, l’influencer veicola un messaggio di body positive Gli hater non vanno mai in vacanza e così si divertono a commentare velenosamente quelle degli altri: al centro del mirino, in particolare, Chiara Ferragni in questi giorni in vacanza con tutta la sua famiglia in Sardegna. Per gli irriducibili leoni da tastiera, l’influencer più pagata su Instagram è colpevole di aver postato una foto del suo lato B in cui si vedrebbe Chiaramente la presenza di inestetismi. La risposta di Chiara è un inno al body positive: “Tutte noi abbiamo la cellulite. Dipende dalla luce e dalla posizione”. View this post on ... Leggi su zon

