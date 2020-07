Chi è Romina Pierdomenico? Biografia, curiosità e carriera della compagna di Ezio Greggio (Di venerdì 31 luglio 2020) Ecco chi è Romina Pierdomenico, la bellissima modella fidanzata dal 2018 con il famoso conduttore Ezio Greggio Romina Pierdomenico è nata nel 1993 a Vicoli, in provincia di Pescara, è una modella e influencer ma è diventata nota nel mondo dello spettacolo soprattutto grazie alla sua relazione con Ezio Greggio. La modella è approdata nel mondo dello spettacolo quando era solo una giovane ragazza, partecipando a diversi concorsi di bellezza. Si è aggiudicata il primo posto a Miss Abruzzo, nel 2012 si è invece classificata seconda a Miss Italia. Dopo il successo ottenuto al concorso di bellezza ha continuato a farsi spazio nel mondo ... Leggi su nonsolo.tv

