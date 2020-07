Charlize Theron: "Dico alle mie figlie che sono fidanzata con me stessa" (Di venerdì 31 luglio 2020) Di fronte alle domande incalzanti delle figlie, che la vorrebbero vedere in una relazione con un uomo, Charlize Theron replica di essere fidanzata con se stessa. Di fronte alle richieste insistenti delle figlie, che vorrebbero convincerla a trovarsi un fidanzato, Charlize Theron replica di essere fidanzata con se stessa. Nel corso del podcast di Diane Von Furstenberg, "InCharge with DVF", la Theron ha raccontato: "Due giorni fa ero in macchina con le mie figlie e la più piccola mi ha detto 'Tu hai bisogno di un fidanzato!' E io le ho risposto 'Veramente no. Mi sento molto bene così'. Ma lei insisteva 'Mamma, ti serve un fidanzato, ti serve ... Leggi su movieplayer

