Champions: Barcellona-Napoli al Camp Nou nonostante le proteste (Di venerdì 31 luglio 2020) Champions, De Laurentiis protesta ma il programma della UEFA prevede che la gara venga disputata sabato 8 agosto al Camp Nou. Champions, De Laurentiis protesta ma il programma della UEFA prevede che la gara Barcellona-Napoli venga disputata regolarmente sabato 8 agosto al Camp Nou, secondo quanto riportato da Il mattino. FIGUERAS- «In queste ore non c’è stata alcuna comunicazione di impedimento per la partita a Barcellona l’8 agosto. Il Camp Nou è sicuro, così come sicura è anche la città. In nessuno dei protocolli adottati c’è un impedimento per la partita in tutta sicurezza. Per questo, se la Uefa sceglierà di cambiare la sede saranno loro a comunicarlo. Da ... Leggi su calcionews24

