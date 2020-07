Cessione Torino, spuntano due mail e nuovi dettagli sui possibili acquirenti (Di venerdì 31 luglio 2020) I possibili acquirenti del Torino hanno fatto la prima mossa concreta e ufficiale inviando a Urbano Cairo la richiesta di incontro. Lo riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Francesco Paolo Console (fondatore, proprietario e Ceo dell’omonima società di consulenza finanziaria internazionale: casa madre a Torino, sedi in molte metropoli del mondo dal Golfo arabo all’Europa agli Usa) sembra quello più interessato al club granata ed ha già mandato delle mail all’attuale patron: “Egregio dott. Cairo, sono il dott. Francesco P. Console, CEO della società Console & Partners, Torino, Advisor di un gruppo di imprenditori che desiderano presentarLe una proposta al fine di intavolare con Lei una trattativa tesa ... Leggi su calcioweb.eu

TORINO- Tra i tanti nomi fatti in casa Juve per rimpiazzare Gonalo Higuain c’è anche quello di Raul Jimenez, centravanti in forza al Wolverhampton. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il club b ...Il futuro di Ola Aina potrebbe essere lontano dal Torino. Il giocatore nel corso della stagione non ha convinto e la dirigenza granata starebbe pensando ad una sua cessione. Secondo quanto riporta Cal ...