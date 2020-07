Cessione Torino, Cairo di nuovo allo scoperto sulla trattativa: il patron granata rilancia (Di venerdì 31 luglio 2020) Cessione Torino – E’ tornato a parlare, come già tante volte in questo periodo e a distanza di mesi dalle prime voci. Urbano Cairo non vuole cedere il Torino. O così, almeno, pare. Ennesima smentita da parte del patron granata in merito all’interessamento di un advisor torinese che rappresenterebbe una cordata di imprenditori. Anzi, più che smentita sull’interessamento, è un ennesimo rifiuto a trattare. E Cairo lo fa capire apertamente in esclusiva a Sky Sport. “Non ho intenzione di vendere il Torino. Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro”. A prescindere dall’effettivo interesse di qualsivoglia ... Leggi su calcioweb.eu

Pool di imprenditori dietro l'offerta per il Torino

Calciomercato Roma, c’è una pretendente a sorpresa in Serie A per Schick: si tratta del Torino, soprattutto se il nuovo allenatore sarà Giampaolo. Il calciatore della Repubblica Ceca ha giocato quest’ ...

Calciomercato Milan, Krunic in partenza: una squadra interessata

Futuro lontano dal Milan per Rade Krunic, che potrebbe andare via per una cifra non elevata. Sull'ex Empoli sarebbe forte l'interesse del Torino: i granata potrebbero acquistare il centrocampista bosn ...

