Cesenatico, approvato l'assestamento di bilancio: ecco come è stato ristrutturato (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Consiglio comunale di Cesenatico con 10 voti favorevoli, 3 contrati e 1 astenuto ha approvato l'assestamento di bilancio entro i termini previsti per legge, 31 luglio, mentre per la salvaguardia ... Leggi su cesenatoday

Ultime Notizie dalla rete : Cesenatico approvato Cesenatico, approvato l’assestamento di bilancio: ecco come è stato ristrutturato CesenaToday Suolo pubblico: Cesenatico rinvia la tassa a settembre

CESENA. La Giunta Comunale ha disposto il rinvio di ogni scadenza relativa alla Cosap dal 31 luglio 2020 al 30 settembre ...

Il velodromo sarà realtà Atteso per l’anno prossimo

In Comune firmato l’accordo di programma. L’impianto sorgerà a Villamarina e ospiterà anche i pattinatori. Spesa di un milione. Via ai lavori entro il 2020 ...

CESENA. La Giunta Comunale ha disposto il rinvio di ogni scadenza relativa alla Cosap dal 31 luglio 2020 al 30 settembre ...In Comune firmato l’accordo di programma. L’impianto sorgerà a Villamarina e ospiterà anche i pattinatori. Spesa di un milione. Via ai lavori entro il 2020 ...