Cesare Pavese, il mito del cinema (Di sabato 1 agosto 2020) Sembrerà paradossale, ma quando il 23 agosto 1926 muore Rodolfo Valentino, il celebre divo del muto, non si contano le scene deliranti di follia, gli svenimenti delle attrici che lo conoscevano, i suicidi di tante spettatrici che l’avevano visto soltanto sullo schermo nell’abbagliante luce del mito, sì tra le vedove in gramaglie idealmente c’è anche il diciottenne Cesare Pavese, che gli dedica il primo articolo di cinema. I suoi film si affidavano quasi esclusivamente al «bel corpo e al bel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Un gioco che arriva da una tradizione lontana di secoli e che ha avuto una lunga storia letteraria raccontata da scrittori come Edmondo De Amicis, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Giovanni Arpino e Fran ...

A Santo Stefano Belbo una passeggiata per inaugurare i percorsi pavesiani

L'appuntamento è per sabato 8 agosto all'insegna di outdoor e promozione in chiave turistica e didattica, valorizzando tutte le eccellenze del paese di Pavese “Camminiamo una sera sul fianco di un col ...

