Cengiz Ünder sul mercato, la Roma ‘spera’ nell’offerta giusta (Di venerdì 31 luglio 2020) Stagione travagliata quella della Roma di Fonseca. I giallorossi hanno centrato la quinta posizione in classifica, ma stando ai risultati del girone d'andata Dzeko e compagni avrebbero potuto ambire anche a qualcosa di più. Dopo la pausa invernale la squadra capitolina si è disunita perdendo posizione in classifica, ma la qualificazione europea è comunque arrivata.EVERTON SU UNDER, LA Roma CI SPERAcaption id="attachment 986177" align="alignnone" width="300" Under (Getty Images)/captionIl Covid-19 però ha avuto un impatto molto negativo sul bilancio giallorosso, chiuso con un indebitamento di 278 milioni, 60 in più rispetto al 2019. Una situazione delicata su cui ha inciso molto l'incertezza legata al passaggio di proprietà. Tra Pallotta e Friedkin sembrava tutto fatto, ma la chiusura dell'affare tarda ancora ad ... Leggi su itasportpress

