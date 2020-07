Cena a base di sonnifero: ospiti a casa sua, stuprati 3 turisti a Roma (Di venerdì 31 luglio 2020) Proprietario di casa ospita 3 turisti giovanissimi e gli offre una Cena a base di sonnifero: dopo averli narcotizzati, approfitta del sonno per stuprarli. Fermato e arrestato l’aguzzino, che orà dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. Gravissimo l’episodio che si è verificato qualche giorno fa nella Capitale. Il proprietario di un appartamento nel centro di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Cena base Pd, nasce in Umbria la corrente anti Zingaretti. Cena con Fioroni nel ristorante di Porzi Corriere dell'Umbria Il sonnifero nella cena: ospita tre turisti a casa, poi li spoglia e li stupra

Brutta avventura per tre giovani turisti tedeschi che avevano deciso di soggiornare nella Capitale. Il gruppo è stato prima narcotizzato e poi violentato dal padrone di casa che li stava ospitando nel ...

Cupra, cena spettacolo in riva al mare

Grande successo per la cena bordomare, lunedì, sul litorale di Cupra, promossa dagli aderenti all’associazione CuprAmare balneari di cui è presidente Pietro Aureli. Luci, musica, buon cibo, l’atmosfer ...

