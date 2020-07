Cefalonia, frana travolge turista italiano sulla spiaggia di Myrtos: è grave (Di venerdì 31 luglio 2020) Un 45enne di Milano, in vacanza a Cefalonia è stato travolto da una frana sulla spiaggia di Myrtos. Ora è in coma, ricoverato all’ospedale di Patrasso Una vacanza rilassante post lockdown trasformata in tragedia. È successo a Cefalonia, dove un 45enne della provincia di Milano, in vacanza sull’isola greca con sua moglie e i suoi figli di 13, 9 e 7 anni, è stato travolto da una frana che l’ha ferito gravemente. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la famiglia, nella serata di martedì 28, erano andati nella spiaggia di Myrtos per godersi il tramonto. La moglie ... Leggi su zon

SkyTG24 : Turista milanese travolto da una frana in spiaggia a Cefalonia - tusciaweb : Turista italiano travolto da una frana sulla spiaggia di Myrtos Cefalonia - Era sulla spiaggia insieme alla famigl… - zazoomblog : Frana in una spiaggia di Cefalonia: 46enne di Vimodrone in coma - #Frana #spiaggia #Cefalonia: #46enne… - danieledv79 : RT @SkyTG24: Turista milanese travolto da una frana in spiaggia a Cefalonia - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Turista milanese travolto da una frana in spiaggia a Cefalonia -