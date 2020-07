Cecchini: 'L'emergenza da Covid-19 ha sostanzialmente modificato il modo di amministrare i Comuni' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'L'emergenza da Covid-19 ha sostanzialmente modificato il modo di amministrare i Comuni. I Bilanci degli Enti Locali sono in sofferenza a causa delle minori entrate'. A lanciare l'allarme per la ... Leggi su riminitoday

news_rimini : Cecchini: “L’emergenza da Covid-19 ha sostanzialmente modificato il modo di amministrare i Comuni'… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchini emergenza

RiminiToday

Per l’anno in corso si può puntare al pareggio di bilancio, ma per i prossimi ci saranno grosse difficoltà. L’allarme arriva da Mirna Cecchini, sindaco di San Clemente, che elenca capitolo per capitol ...Meteo favorevole e poca voglia dei triestini di fare spostamenti stanno aiutando a risollevare una stagione partita in sordina. E tornano a farsi vedere i primi turisti TRIESTE Dopo un mese di giugno ...