Cattolica | approvata trasformazione in società per azioni

VERONA (ITALPRESS) – L'assemblea straordinaria dei soci di Cattolica Assicurazioni ha approvato, con il voto favorevole e con la ampia percentuale di circa il 71% degli aventi diritto per testa, le modifiche a 12 articoli dello statuto secondo il testo proposto dal Cda e, con la percentuale di circa il 71% degli aventi diritto per testa, la proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario. Ora si potrà dare luogo a quanto previsto dall'accordo quadro con Assicurazioni Generali.Per il presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, "con questo passaggio storico, prosegue così il percorso di riforme intrapreso dalla società oltre 20 anni fa, volto a renderla ...

