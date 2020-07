Cast e personaggi di The Umbrella Academy 2 su Netflix il 31 luglio tra viaggi nel tempo e apocalisse (di nuovo) (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Cast e i personaggi di The Umbrella Academy 2 debuttano oggi, 31 luglio, su Netflix. Il nuovo ciclo di episodi (nuovamente 10) riparte dagli eventi del finale della prima stagione, in cui spiega cos'è accaduto alla famiglia Hargreeves. Numero Cinque, per salvare i suoi fratelli dall'imminente apocalisse scatenata da Vanya, li teletrasporta in un'altra epoca storica. Peccato che i suoi poteri non sono così perfetti come pensava; ogni membro della famiglia viene infatti catapultato in diverse annate storiche, ciascuno distribuito dal 1960 al 1963. Tutti, però, si ritrovano nella stessa città vale a dire Dallas.Come spiegato nella nostra recensione in anteprima, il periodo storico è senza dubbio un'ottima ambientazione ... Leggi su optimagazine

