Caso McCann, trovata una cantina nel giardino di Hannover (Di venerdì 31 luglio 2020) Gli investigatori hanno trovato una cantina tra le fondamenta di un capanno nel giardino di Hannover, dove hanno scavato per due giorni alla ricerca di nuovi elementi che potessero aiutare a risolvere il mistero della scomparsa della piccola Maddie McCann. Anche se tutto attorno alla tenuta sono state sistemate le transenne per tenere lontani i curiosi e i giornalisti, e l’operazione, coordinata dalla Procura di Braunschweig, rimane top secret (ufficialmente si sa solo che la perquisizione è legata al caso McCann), sono già trapelati alcuni dettagli sull’oggetto delle indagini. Leggi su vanityfair

meiadoiss : pensando nele no caso da madeleine mccann - VanityFairIt : Una tristissima storia che ancora non si chiude - ElisaElisa110 : RT @Corriere: Caso Maddie, trovata cantina nascosta nel giardino di Hannover a 4 km da dove abitava Brueckner - MariadeliaSofia : RT @Corriere: Caso Maddie, trovata cantina nascosta nel giardino di Hannover a 4 km da dove abitava Brueckner - Corriere : Caso Maddie, trovata cantina nascosta nel giardino di Hannover a 4 km da dove abitava Brueckner -

Ultime Notizie dalla rete : Caso McCann

Il principale sospettato nel caso della scomparsa della piccola britannica Maddie McCann, Christian Brueckner, ha rinnovato la richiesta di scarcerazione. Lo ha fatto tramite il suo avvocato, che si è ...Svolta nell'indagine per la scomparsa della piccola Maddie McCann, sparita 13 anni fa in Algarve mentre era in vacanza con i genitori. La soluzione del caso potrebbe essere davvero vicina ...