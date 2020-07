Caserta, un cimelio dell’aeronautica militare accoglie gli ingressi in città (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – In viale Carlo III si è svolta la cerimonia di adozione della prima rotonda (venendo da Caserta, incrocio viale della Libertà) ad opera della Scuola Specialisti dell’Aeronautica militare. Al meeting erano presenti, tra gli altri, il Comandante della Scuola, Colonnello Nicola Gigante, il Sindaco di Caserta Carlo Marino e il consigliere comunale, candidato alle Regionali con ‘Italia Viva‘ T. Colonnello (r) dell’Aeronautica militare Pasquale Antonucci, promotore dell’iniziativa. La Scuola ha collocato all’interno della rotonda una deriva di un velivolo AM-X a suggello del legame unico ed indissolubile fra la città e l’Aeronautica militare. “Ho raccolto – spiega Antonucci ... Leggi su anteprima24

filipposentuti : RT @reportdifesa: Aeronautica Militare: a Caserta città di aviatori collocata la deriva di un AMX come cimelio: Caserta. “A Caserta, città… - renaato52 : Aeronautica Militare: a Caserta città di aviatori collocata la deriva di un AMX come cimelio - Report Difesa… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Aeronautica Militare: a Caserta città di aviatori collocata la deriva di un AMX come cimelio: Caserta. “A Caserta, città… - FF_AAediPolizia : RT @reportdifesa: Aeronautica Militare: a Caserta città di aviatori collocata la deriva di un AMX come cimelio: Caserta. “A Caserta, città… - reportdifesa : Aeronautica Militare: a Caserta città di aviatori collocata la deriva di un AMX come cimelio: Caserta. “A Caserta,… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta cimelio "Caserta città di aviatori", un cimelio per i Caduti dell'Aeronautica Militare PUPIA “A Caserta, città di aviatori”: velivolo con dedica sulla rotonda di Viale Carlo III

Stamattina è stata collocata la deriva di un velivolo AMX sulla rotonda di Viale Carlo III, all’incrocio con Viale della Libertà, a suggello del legame unico fra la città e l’Aeronautica Militare “A C ...

“Caserta città di aviatori”, un cimelio per i Caduti dell’Aeronautica Militare

Al disvelamento del cimelio erano presenti il sindaco della città di Caserta, Carlo Marino, e il comandante della Scuola Specialisti, colonnello Nicola Gigante, con una delegazione di personale della ...

Stamattina è stata collocata la deriva di un velivolo AMX sulla rotonda di Viale Carlo III, all’incrocio con Viale della Libertà, a suggello del legame unico fra la città e l’Aeronautica Militare “A C ...Al disvelamento del cimelio erano presenti il sindaco della città di Caserta, Carlo Marino, e il comandante della Scuola Specialisti, colonnello Nicola Gigante, con una delegazione di personale della ...