Caserta, scoperta truffa internazionale sui prodotti ittici (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nella giornata di ieri, 30 luglio 2020, la Squadra Mobile di Caserta ha deferito in stato di libertà P.E. e C.G. per concorso nei reati di truffa e sostituzione di persona, aggravati e continuati, nonché per un ulteriore episodio della stessa specie, rimasto solo tentato perché interrotto dall’intervento degli agenti. L’operazione di polizia ha visto la sua genesi in una duplice denuncia, sporta da un’importante società italiana, attiva nella distribuzione di prodotti alimentari su vasta scala, e in parallelo da un grosso marchio iberico, attivo nella fornitura internazionale di prodotti ittici congelati. L’incrocio delle relative informazioni ha portato a scoprire che era in ... Leggi su anteprima24

