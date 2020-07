Carla Bruni: melodia e voce incantevole si fondono con delicatezza nel nuovo singolo “quelque chose” (Di venerdì 31 luglio 2020) Milano, 31 luglio 2020. L’acclamata cantante e cantautrice Carla Bruni presenta oggi il video del nuovo singolo “quelque chose”. Il video ufficiale è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=g-qvPsVxEgI. “quelque chose” è il primo nuovo brano di Carla Bruni in sette anni, dove chitarra, percussioni, melodia e la sua voce incantevole si fondono con delicatezza. Il singolo (presentato all’uscita con un video live visibile sul canale ufficiale https://youtu.be/nHjoV7uxXlE), misterioso ed evocativo, è il primo estratto dall’imminente nuovo album, la cui pubblicazione è ... Leggi su domanipress

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - E' uscito "Quelque chose", primo nuovo brano di Carla Bruni in sette anni, dove chitarra, percussioni e voce si fondono con delicatezza. Il video ufficiale è visibile su www.yo ...

Sono usciti i nuovi singoli del cantautore britannico, della band rock inglese, il remix del producer elettronico italiano e del gruppo di Oxford. E’ su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo ...

