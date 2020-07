Carabinieri Piacenza, “volevano che vendessi la loro droga, rifiutai e mi massacrarono”: parla Israel, vittima dei militari della Levante (Di venerdì 31 luglio 2020) È arrivato in Italia cercando lavoro, fortuna, una vita migliore. Fino ad ora, Israel Anyanku, nato in Nigeria 25 anni fa, da noi ha trovato Carabinieri infedeli che l’hanno picchiato a sangue e persone pronte a sfruttarlo. Attualmente è un bracciante invisibile che raccoglie pomodori in Puglia, a Foggia. E cosa gli è successo il 27 marzo a Piacenza, in pieno lockdown, quando è stato arrestato dai Carabinieri della Levante non lo scorderà mai. Ne porta i segni sul corpo. “Da quel giorno, da quando mi hanno picchiato i Carabinieri, non respiro più bene”, dice in un buon inglese al telefono. Israel non è ancora stato ascoltato dagli inquirenti. E riferisce di come un carabiniere ... Leggi su ilfattoquotidiano

