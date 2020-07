Carabinieri Piacenza, parla l’uomo che ha denunciato: “Montella mi ha spaccato il naso due volte” (Di venerdì 31 luglio 2020) Carabinieri Piacenza, parla l’uomo che ha denunciato. Hamza Lyamani, ragazzo marocchino di 26 anni che per primo ha raccontato quello che accadeva nella caserma Levante, racconta: “Mi hanno spaccato il naso due volte, in caserma. Un giorno mi dissero ‘se vai a dire ancora cose in giro (parlavo con gli altri informatori ai quali dicevo le mie perplessità) o ti mettiamo la droga in tasca e vai in carcere o ti buttiamo nel Po in una valigia’”. Se l’inchiesta Odysséus sui Carabinieri di Piacenza ha avuto inizio gran parte del merito va ad Hamza Lyamani, ragazzo marocchino di 26 anni che per primo ha raccontato a Rocco Papaleo – comandante della compagnia ... Leggi su limemagazine.eu

