Carabinieri Piacenza | Israel | “Rifiutai di vendere droga | mi massacrarono”

Le parole di Isarel picchiato a sangue dai Carabinieri della caserma di Piacenza che sarà ascoltato come prima testimone, sono raccapriccianti. Le intercettazioni confermano tutto. Fino ad ora, Israel Anyanku, nato in Nigeria 25 anni fa è venuto in Italia per cercare una vita migliore. Cosa ha trovato fino ad ora? Carabinieri infedeli che l'hanno picchiato a sangue

