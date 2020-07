Cane intrappolato sulla riva del fiume: il salvataggio dei vigili del fuoco (FOTO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAmorosi (Bn) – Una squadra dei vigili del fuoco di Benevento è intervenuta tra i comuni di Amorosi e Alvignano lungo le sponde del fiume Volturno per prestare soccorso ad un Cane che era rimasto bloccato tra sassi e vegetazione. Il personale Speleo Alpino Fluviale dei caschi rossi ha raggiunto l’animale portandolo in salvo e consegnandolo alle autorità comunali presenti sul posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

