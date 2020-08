Cancellate Thailandia, Argentina e Malesia, ci saranno 15 Gp (Di sabato 1 agosto 2020) La MotoGP ha ufficializzato la cancellazione di tre Gran Premi. Nel 2020 non si correrà in Argentina, Thailandia e Malesia. "L'epidemia di coronavirus in corso e le conseguenti complicazioni obbligano la cancellazione degli eventi precedentemente rinviati" si legge nel comunicato di Dorna, Fim e Irta. Al tempo stesso, Dorna ha annunciato che di aver prolungato l'accordo con gli organizzatori del GP di Thailandia: il circuito di Buriram ospiterà quindi la MotoGP dal 2021 al 2026. Per quanto riguarda Argentina e Malesia, Dorna ha confermato che sta dialogando con gli organizzatori dei GP per programmare le gare del 2021Nella riprogrammazione del calendario 2020, verrà aggiunta una nuova gara nel weekend 20-22 novembre, che sarà quella che concluderà la ... Leggi su ilfogliettone

ilcirotano : MotoGP, cancellate Argentina, Thailandia e Malesia. E a fine novembre un nuovo GP (Portimao in pole) - - infoitsport : MotoGP, cancellate Argentina, Thailandia e Malesia. E a fine novembre un nuovo GP (Portimao in pole) - Sport_Mediaset : #MotoGP, cancellate altre tre gare: nuova tappa europea in arrivo. Escono dal calendario le gare in Argentina, Thai… - GazzettaDelSud : MotoGp, cancellate le gare in Argentina, Thailandia e Malesia - zazoomblog : MotoGp – Il Coronavirus vince ancora: cancellate Argentina Thailandia e Malesia - #MotoGp #Coronavirus #vince… -