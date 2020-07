Campania, De Luca: “Chi va al ristorante ha l’obbligo di mostrare la carta d’identità” (Di venerdì 31 luglio 2020) Chi si recherà al ristorante in Campania dovrà mostrare la propria carta d’identità. La misura sarà prevista da un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attualmente in fase di valutazione. L’obbligo, ha spiegato De Luca, riguarderà “almeno una persona per ogni tavolo”. Questo perché, ha spiegato De Luca, “abbiamo verificato che ci sono degli imbecilli e irresponsabili che danno generalità false. E’ capitato in un ristorante della costiera sorrentina che, avendo trovato un cliente positivo, abbiamo telefonato con le strutture sanitarie ai numeri che ci erano stati dati dagli altri clienti ed erano numeri falsi. Ma come si ... Leggi su sportface

