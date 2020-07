Caldo, giorni torridi per Firenze: l'allerta rossa dura fino a domenica (Di venerdì 31 luglio 2020) L'allerta rossa per il Caldo a Firenze si estende fino a domenica. Tre giorni da bollino rosso, come rende noto il Comune. Sarà dunque un weekend di grande attenzione per le autorità locali. ... Leggi su lanazione

crocerossa : ?? Il caldo di questi giorni mette tutti a dura prova, soprattutto le persone più vulnerabili. I nostri Volontari s… - zazoomblog : Caldo giorni torridi per Firenze: lallerta rossa dura fino a domenica - #Caldo #giorni #torridi #Firenze: - TaniuzzaCalabra : @misSchianto Guarda per la mia zona 36 gradi a luglio sono normali. I giorni di caldo caldo li ricordo da sempre - oursunflow : è da tre giorni che ogni volta che provo a mettere piede fuori casa mi sento svenire probabilmente all’inferno fa m… - B16Antonella : RT @princessissina: Una ciotolina di acqua fuori casa con il caldo di questi giorni, ci vuole proprio per i mici vicini di casa di passaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo giorni I giorni del super caldo: fino a quando? Le previsioni di Arezzo Meteo Arezzo Notizie Ondata di caldo, venerdì il picco Bollino rosso in dieci città italiane

Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio. Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso ...

Cosenza: caldo e temperature roventi, torna l’incubo incendi in città

A due giorni di distanza dall’incendio che ha interessato l’area al confine tra via Popilia e Rende, le fiamme sono nuovamente divampate nella stessa zona COSENZA – Vigili del fuoco nuovamente al lavo ...

