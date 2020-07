Caldo da bollino rosso domani in 14 città italiane (Di venerdì 31 luglio 2020) Weekend di Caldo rovente quello che investirà da domani l’Italia: in 14 città è livello di massima allerta; ecco quali sono Quello che si apre domani, sabato 1 Agosto 2020, è un weekend di Caldo rovente. In particolare il livello di massima allerta è previsto in 14 città della nostra Penisola (stando a quanto recita il recente bollettino sulle ondate di calore diramato di recente dal Ministero della Salute). Ecco quali: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. In previsione del Caldo africano di questi giorni, che terrà l’Italia stretta in una morsa che potrà arrivare fino ai 40 gradi, molti sono stati i Comuni che hanno invitato alla prudenza soprattutto ... Leggi su zon

