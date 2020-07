Caldo, bollino rosso per queste città italiane: l’avviso del Ministero della Salute. Cosa dice il meteo infuocato (Di venerdì 31 luglio 2020) Ondata di Caldo africano in Italia, con temperature in aumento fino a 40 gradi. Oggi saranno dieci le città con bollino rosso: l’allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Previsto bel tempo su tutta Italia, con locali rovesci al Nord. Dal 2 agosto torneranno invece i temporali. L’ondata di Caldo, prevista almeno fino a sabato, si spiega con l’afflusso di aria proveniente da Marocco e Algeria che favorisce un generale incremento delle temperature, un po’ a tutte le quote. I valori massimi tenderanno facilmente a salire fino a 35-37 gradi su molte località di pianura da Nord a Sud, fino a sfiorare la soglia dei 40 gradi sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, nel Materano e sul Tavoliere delle Puglie, a Cosenza, a ... Leggi su caffeinamagazine

