Caldo: allerta massima in tutt’Italia sabato 1 agosto. Firenze fra le 14 città bollenti (Di venerdì 31 luglio 2020) In particolare, il livello 3 di allerta, corrispondente al bollino rosso, è previsto per domani a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Tra queste, le 4 città che passano dal bollino arancione di oggi al rosso di domani sono Brescia, Latina, Verona e Viterbo Leggi su firenzepost

