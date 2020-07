Calciomercato Napoli, un amico di Pep Guardiola rivela: “Il Manchester City ha bisogno di Kalidou Koulibaly” (Di venerdì 31 luglio 2020) Luis Martín, giornalista catalano amico di Pep Guardiola, ha parlato del possibile acquisto di Kalidou Koulibaly da parte del Manchester City nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte. “Potrebbe anche ripetersi la storia di Jorginho, con il trasferimento che sembra destinato a farsi e poi magari il giocatore finisce altrove. Ciò che è certo però è che la trattativa esiste ed è viva, ci sono stati contatti. Il Napoli ha chiesto 80 milioni di Euro e il City ha detto che a suo avviso è troppo. La trattativa però è viva. La chiave secondo me sono le contropartite tecniche, solo cash il City non arriverà a pagare più di 60 milioni. Se ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, firmati tutti i documenti per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - sscalcionapoli1 : Auriemma: 'Questo Napoli è da rifondare' #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: Milik vuole subito la Juve. Gattuso conferma Lozano -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, l’ultima idea: se riesce… è un capolavoro! Mondo Udinese Ancora aggiunte al programma filatelico italiano del 2020

Nuovo aggiornamento al programma di emissioni dei francobolli voluti dal ministero dello Sviluppo Economico che troveremo in vendita presso i canali di Poste Italiane. Alla data del 27 luglio, giorno ...

Depositato il contratto di Osimhen, ad ore l’annuncio ufficiale

Manca davvero poco all’annuncio ufficiale da parte di De Laurentiis sull’ingaggio di Victor Osimhen. Nella giornata di ieri è arrivato tramite pec il deposito del contratto del calciatore alla Lega Ca ...

Nuovo aggiornamento al programma di emissioni dei francobolli voluti dal ministero dello Sviluppo Economico che troveremo in vendita presso i canali di Poste Italiane. Alla data del 27 luglio, giorno ...Manca davvero poco all’annuncio ufficiale da parte di De Laurentiis sull’ingaggio di Victor Osimhen. Nella giornata di ieri è arrivato tramite pec il deposito del contratto del calciatore alla Lega Ca ...