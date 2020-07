Calciomercato Milan, rinnovo vicino per Donnarumma: i dettagli dell’operazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Ore calde per il Calciomercato del Milan.In casa rossonera, oltre al rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, si lavorava da tempo anche al prolungamento del contratto di Gigio Donnarumma. L'estremo difensore classe 99' - in scadenza nel 2021 - non ha mai nascosto la volontà di rimanere a difendere la porta dei rossoneri per ancora diverse stagioni. Due rigori neutralizzati in altrettante gare e prestazioni sempre più autorevoli e altisonanti hanno convinto la società di Via Aldo Rossi a rinnovare contratto e fiducia al giovane numero 99, che da poco ha anche raggiunto l'importante traguardo delle 200 presenze con questa maglia.Milan, Pioli: “Concluderemo al meglio questa stagione, tutto sul futuro di Ibra. 6° posto? Il prossimo anno…”Il suo ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Milan, Deulofeu e un possibile ritorno in rossonero: la situazione - DiMarzio : #Milan, rinnovo Ibrahimovic: contatti continui. Le ultime - DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan lavora ai rinnovi di #Ibrahimovic, #Calhanoglu e #Donnarumma: gli aggiornamenti - FlashScoreIT : ?? LE PERLE DI GENE ?? #Gazzetta #News #FlashScoreIT #GazzettaDelloSport #sport #SerieA #SerieATIM #FIGC #calcio… - Mediagol : #Calciomercato #Milan, rinnovo vicino per Donnarumma: i dettagli dell’operazione -