Calciomercato Milan: possibile ritorno in rossonero per Deulofeu (Di venerdì 31 luglio 2020) Calciomercato Milan: Gerard Deulofeu potrebbe tornare in rossonero. Sondaggio dal parte del club Milanista per l’esterno Dopo la retrocessione del Watford, Gerard Deulofeu può chiudere la propria esperienza in Premier League. Quale futuro per l’attaccante? Lo spagnolo potrebbe anche tornare al Milan visto che tra gennaio e giugno 2017 si era trovato molto bene. Come riporta Gianluca Di Marzio, per il club rossonero resta un profilo che piace e c’è stato un sondaggio da parte dell’agente del giocatore proprio per capire se possa interessare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan, Deulofeu e un possibile ritorno in rossonero: la situazione - DiMarzio : #Milan, rinnovo Ibrahimovic: contatti continui. Le ultime - SkySport : Milan, sondaggio per il ritorno di Deulofeu. Le news di calciomercato - FossaLeoni1899 : Calciomercato Milan, duello con la Lazio per David Silva: contatti in corso ???? #ACMilan #DavidSilva - RavazzaniGuido : RT @DiMarzio: #Milan, rinnovo Ibrahimovic: contatti continui. Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, ultim’ora: c’è l’accordo, fumata bianca vicina! Il Milanista Samb, colpaccio in canna: pronto Maxi Lopez

Nonostante le smentite, la Samb di Domenico Serafino punta forte su Maxi Lopez e l’accordo, in pratica, è stato trovato. Ma non si può ufficializzare, anche perché il Crotone è ancora impegnato in B e ...

Soldi e calendari: gira la testa alla Lega

La quiete prima della tempesta. In silenzio religioso i presidenti di serie A hanno ascoltato l'analisi della banca d'affari Lazard, l'advisor scelto per illustrare le offerte vincolanti dei 6 fondi c ...

Nonostante le smentite, la Samb di Domenico Serafino punta forte su Maxi Lopez e l’accordo, in pratica, è stato trovato. Ma non si può ufficializzare, anche perché il Crotone è ancora impegnato in B e ...La quiete prima della tempesta. In silenzio religioso i presidenti di serie A hanno ascoltato l'analisi della banca d'affari Lazard, l'advisor scelto per illustrare le offerte vincolanti dei 6 fondi c ...