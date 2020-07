Calciomercato Inter, Messi non è fantasia: pronto un contratto astronomico (Di venerdì 31 luglio 2020) La voce si è trasformata in vera trattativa e l’Inter è più pronta che mai a mettere sul tavolo fino all’ultimo centesimo pur di accaparrarsi Lionel Messi. Gli indizi iniziano a farsi numerosi e diventa sempre più difficile tenere nascosti i retroscena di una trattativa che toglierà il sonno a milioni di tifosi da qui … L'articolo Calciomercato Inter, Messi non è fantasia: pronto un contratto astronomico Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Inter, primi contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombele - DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - Fantacalcio : Calciomercato Inter: conferme per Messi, le ultime - radiomusicanews : @TacaLaMarca - Mister Angelo #Alessio - #kante potrebbe essere il giocatore che serve all'#Inter. È un campione del… -