Calciomercato Inter | El Chiringuito lancia la bomba | Messi potrebbe lasciare il Barça La situazione

Novità legate al Calciomercato in casa Inter. Dopo le insistenti voci delle ultime settimane e continui aggiornamenti la vicenda che vedrebbe Lionel Messi prossimo a vestire la maglia nerazzurra si arricchisce di un nuovo capitolo. Durante la diretta del programma sportivo spagnolo El Chiringuito - in onda su La Sexta - il conduttore Pedrerol ha annunciato come la soocietà di Viale della Liberazione avrebbe intenzione di mettere in atto un programma economico da 260 milioni di euro in 4 anni. Il fuoriclasse argentino - in scadenza nel 2021 - potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Barcellona, visto anche il poco ...

DiMarzio : #Inter, primi contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombele - SkySport : Inter, primi contatti per Ndombele del Tottenham - DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - Karen__Green_ : RT @dimarsiio: #Messi ha espresso il proprio gradimento alla destinazione @Inter ma #Conte insiste per avere #Pucciarelli del @ACChievoVero… - danisailor7 : RT @fcin1908it: CorSera - Inter-Tonali, è fatta. Tentativo Milan fallito: lunedì a Milano. Le cifre finali - -