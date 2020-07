Calabria, poliziotto trasportava oltre 7 chili di cocaina: arrestato (Di venerdì 31 luglio 2020) Calabria: poliziotto era in viaggio con la famiglia quando è stato fermato per un semplice controllo stradale. Gli agenti hanno rinvenuto 7,5 kg di droga in auto. L’auto con a bordo il poliziotto di 40 anni, con moglie e figlio, è stata fermata dai carabinieri sulla strada Jonio-Tirrenio per un semplice controllo. Come riporta Skytg24, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

